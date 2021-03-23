«Нижний Новгород» переиграл «Тюрк Телеком» в Лиге чемпионов ФИБА, Шеперд набрал 32 очка

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА «Нижний Новгород» на своей площадке переиграл «Тюрк Телеком» со счетом 96:82 (28:20, 24:16, 20:21, 24:21, 20:25).
В активе американского защитника «Нижнего Новгорода» Кейси Шеперда 32 очка. У форварда хозяев Андрея Воронцевича шесть подборов. Самым результативным игроком турецкой команды Муххамед Байгюл. Он набрал 18 очков.
«Нижний Новгород» находится на первой строчке таблицы, выиграв все три игры.
25 марта «Нижний Новгород» сыграет на своей площадке с греческим клубом АЕК.
источник: «Советский спорт»