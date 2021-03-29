Итудис вновь отстранил Джеймса от матчей ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отстранил разыгрывающего Майка Джеймса от матчей.

Вот, что по этому поводу сообщил официальный сайт армейцев:

«Защитник нашего клуба Майк Джеймс не примет участия в очередных матчах ЦСКА. Решение об этом принято главным тренером команды Димитрисом Итудисом».

Напомним, что в январе Джеймс был близок к расставанию с армейцами из-за ссоры с Итудисом и пропустил два матча ЦСКА в Евролиге против берлинской «Альбы» и мюнхенской «Баварии».

В субботу 27 марта американец отыграл лишь три минуты в домашней игре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа (102:86). Пресс-служба московского клуба ранее сообщала, что Джеймс пожаловался на боли в животе.