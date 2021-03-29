Майк Джеймс: Мне не терпится завершить карьеру и больше ни с кем не разговаривать

Разыгрывающий защитник ЦСКА Майк Джеймс на своей странице в Twitter опубликовал резкое сообщение.

Сегодня стало известно, что главный тренер армейцев Димитрис Итудис отстранил 30-летнего американца от ближайших матчей команды.

– Не могу дождаться того момента, когда я завершу карьеру и больше ни с кем из вас не буду разговаривать, – написал Джеймс на своей странице в Twitter.

В субботу, 27 марта, американец отыграл лишь три минуты в домашней игре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа (102:86). Пресс-служба московского клуба ранее сообщала, что Джеймс пожаловался на боли в животе.

Напомним, что в январе Джеймс был близок к расставанию с армейцами из-за ссоры с Итудисом и пропустил два матча ЦСКА в Евролиге против берлинской «Альбы» и «Баварии».