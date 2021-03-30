«Реал» попробует подписать Джеймса, если он разорвет контракт с ЦСКА

Испанский «Реал» заинтересован в подписании защитника ЦСКА Майка Джеймса, в случае если американец решит разорвать контракт с московским клубом. Об этом сообщает Defensa Central.

Накануне стало известно, что главный тренер армейцев Димитрис Итудис отстранил 30-летнего американца от ближайших матчей команды.

В субботу, 27 марта, американец отыграл лишь три минуты в домашней игре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа (102:86). Пресс-служба московского клуба ранее сообщала, что Джеймс пожаловался на боли в животе.

Напомним, что в январе Джеймс был близок к расставанию с армейцами из-за ссоры с Итудисом и пропустил два матча ЦСКА в Евролиге против берлинской «Альбы» и «Баварии».

В регулярном сезоне главного баскетбольного турнира Старого Света американец набирает в среднем более 19 очков и около 6 передач за матч.