Олимпийский чемпион Сеула Тараканов избран в Зал славы ФИБА

Советский и российский баскетболист Сергей Тараканов избран в Зал славы ФИБА. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Кандидатура Тараканова была выдвинута РФБ в 2017 году

«Сердечно поздравляем Сергея Николаевича! Своей блестящей игрой он, безусловно, заслужил признание мировой баскетбольной общественности. Это настоящий игрок-икона, с именем которого связаны все успехи сборной СССР в 80-е годы.

Мы очень рады и счастливы, что наши выдающиеся игроки и тренеры отмечаются крупнейшими мировыми организациями. Это настоящие легенды, которые создавали яркую баскетбольную историю нашей страны. Здорово, когда их выдающиеся заслуги признаются не только у нас, но и мировым сообществом» - приводит пресс-служба РФБ слова своего президента Андрея Кириленко.

Помимо золотой медали Олимпиады в Сеуле Тараканов выигрывал чемпионат мира в 1982 году и трижды чемпионат Европы.