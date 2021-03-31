Димитрис Итудис: Возможно, мы выбрали более тяжёлый путь, но мы его не боимся

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧМ-2022 - Северная Америка 2-й тайм, 78' Белиз 3 Тёркс и Кайкос 0
ЧМ-2022 - Северная Америка 1-й тайм, 38' Сент-Винсент и 2 Британские Вир 0
ЧМ-2022 - Северная Америка 02:00 Гренада 0 Американские В 0
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Флорида Пантер 0 Детройт Ред Уи 0 П1 1.70 Х 4.50 П2 4.20
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Нью-Йорк Рейнд 0 Вашингтон Кэпи 0 П1 2.42 Х 4.20 П2 2.50
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Бостон Брюинз 0 Нью-Джерси Дэв 0 П1 1.80 Х 4.30 П2 3.80
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Тампа-Бэй Лайт 0 Коламбус Блю Д 0 П1 1.62 Х 4.60 П2 4.60
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Вашингтон Уиза 0 Шарлотт Хорнет 0 П1 2.45 П2 1.57
НХЛ - регулярный чемпионат 02:30 Чикаго Блэкхоу 0 Каролина Харри 0 П1 3.20 Х 4.40 П2 1.96
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Нэшвилл Предат 0 Даллас Старз 0 П1 2.70 Х 4.00 П2 2.30
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Денвер Наггетс 0 Филадельфия Си 0 П1 1.49 П2 2.70
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес К 0 Орландо Мэджик 0 П1 1.15 П2 5.80
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Финикс Санз 0 Атланта Хоукс 0 П1 1.42 П2 3.00
Товарищеские матчи (сборные) 18:45 Швеция 0 Эстония 0 П1 1.06 Х 13.0 П2 31.0
Еврокубок 19:00 УНИКС 0 Локомотив-Куба 0 П1 1.66 П2 2.20
Еврокубок 19:00 Монако 0 Будучность 0 П1 1.30 П2 3.50
ЧМ-2022 - Европа 19:00 Армения 0 Румыния 0 П1 4.00 Х 3.40 П2 2.03
Англия - Первая лига 19:30 Гиллингем 0 Уиган Атлетик 0
Испания - Сегунда 20:00 Альбасете 0 Кастельон 0 П1 2.40 Х 3.00 П2 3.40
Испания - Сегунда 20:00 Сабадель 0 Жирона 0 П1 2.75 Х 3.00 П2 2.85
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Молдавия 0 Израиль 0 П1 9.50 Х 4.20 П2 1.44
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Испания 0 Косово 0 П1 1.12 Х 9.50 П2 26.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Сан-Марино 0 Албания 0 П1 54.0 Х 15.5 П2 1.05
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Англия 0 Польша 0 П1 1.31 Х 5.50 П2 11.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Австрия 0 Дания 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.50
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Украина 0 Казахстан 0 П1 1.18 Х 7.50 П2 18.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Андорра 0 Венгрия 0 П1 26.0 Х 7.40 П2 1.16
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Лихтенштейн 0 Исландия 0 П1 25.0 Х 9.00 П2 1.13
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Литва 0 Италия 0 П1 22.0 Х 9.40 П2 1.13
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Германия 0 Северная Макед 0 П1 1.11 Х 10.5 П2 25.0
31 марта 00:41
автор: Александр Шульгин

Димитрис Итудис: Возможно, мы выбрали более тяжёлый путь, но мы его не боимся

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал выбор состава на матч с питерским «Зенитом» в Евролиге, в котором армейцы одержали победу (86:74).

«Хотел бы сказать ещё несколько слов, которые записал себе на бумажке ещё до начала матча. Это идёт от моего сердца и, думаю, я заранее отвечу на ваш вопрос. Тот состав, который мы имеем, включая наших травмированных игроков Джоэла Боломбоя и Николу Милутинова, которые остались в Москве, — это те люди, с которыми мы готовы пойти на войну. Это те люди, которые уважают друг друга, уважают клуб, его ценности. Если мы хотим стать чемпионами, мы должны стать чемпионами во всём. Мы должны подавать пример людям, которые на нас смотрят, детям, которые хотят играть в баскетбол. Нужно уважать игроков, тренеров, каждого в клубе, включая людей, которые работают в раздевалке, водителей и всех остальных. Если бы я поступил иначе в выборе этого состава, я не смог бы смотреть в глаза игрокам, пытаясь привести их к победе и не мог бы говорить правду, говорить о тех целях, которых мы пытаемся достигнуть. Возможно, мы выбрали более тяжёлый путь, но мы его не боимся. Понимаем, что прийти к успеху тяжёлым путём иногда даже более приятно. Дело совсем не в победах, дело в уважении, о котором было сказано. Те люди, которые выходили на площадку в этом матче, ставят команду превыше всего каких-либо других ценностей и хотят помочь принести радость баскетбола болельщикам, своим семьям, самим себе. За счёт таких шагов мы хотим создавать побеждающий клуб, побеждающую команду», — приводит слова специалиста телеканал «Матч-ТВ».

Напомним, ранее греческий наставник отстранил от игр и тренировок защитника Майка Джеймса.

После победы над «Зенитом» подопечные Итудиса продолжают занимать второе место в регулярном чемпионате Евролиги.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Япония забила 14 мячей Монголии в отборе ЧМ-2022Kia Sorento XM: в чем причины негативного отношения к этому автомобилю?Джанлуиджи Буффон собирается покинуть "Ювентус"Американец объяснил, чем отвратительны русские девушки«Ни стыда, ни совести»: девушка футболиста «Ростова» разделасьТрусова сделала заявление об уходе от Плющенко
Все было за Черчесова, но теперь у него нет права на ошибку. Выводы из матча Словакия — Россия
Сборная России упустила шанс стать единоличным лидером группы после трех туров отбора на ЧМ-2022.
Уроженка Нью-Йорка, выигравшая две Олимпиады за СССР, — в проекте «Легенды спорта»
Знаменитая волейболистка Татьяна Сарычева стала героиней уникального проекта, объединившего 10 легенд отечественного спорта.
«Спартак» потерял миллиард из-за ковида. И уже не хочет передавать клуб болельщикам в 2023-м
Московский «Спартак» понес рекордные убытки за 16 лет.
Украинский футболист-шпион сядет в России на 12 лет. Он пытался вывезти запчасти для С-300
Апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции в отношении Василия Василенко.
Задачка для Брагина: как залезть ЦСКА под кожу. Расклад на западный полуфинал Кубка Гагарина
В финале плей-офф Западной конференции КХЛ снова сыграют два армейских клуба: пятый раз за шесть сезонов.
Квартальнов может поплыть, как бывало не раз. Расклад на восточный полуфинал Кубка Гагарина
В «Ак Барс» верят больше, чем в «Авангард». Но тренер казанцев никогда не выигрывал плей-офф.
Как Ковальчук к Харламову поехал в майке USA
История одной фотографии.
Маслов привез два пенальти. Как Россия проиграла Франции из-за защитника «Спартака»
Молодежная сборная России во втором туре группового этапа Евро-2021 уступила французам (0:2).
У Овечкина залетает даже то, что залетать не должно. Есть гол №724 — до Дионна осталось семь (видео)
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал очередной шаг в погоне за рекордом НХЛ Уэйна Гретцки, забив курьезный гол в ворота «Рейнджерс» (5:4).
Скоро Хэмилтон будет стоять на колене один. Это показал первый этап «Формулы-1»
Новый сезон королевских автогонок начался с традиционной акции BLM, у которой оказалось много противников.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Россия - Словения - 2:1. Анализ матча отборочного турнира ЧМ-2022. 27.03.2021.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика