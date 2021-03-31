СМИ: Григонис из «Жальгириса» близок к переходу в ЦСКА

Баскетболист «Жальгириса» Марюс Григонис в ближайшее время может стать игроком московского ЦСКА. Армейцы достигли договоренности о переходе защитника.

По информации Basketnews.lt, официально о подписании контракта стороны объявят летом. Российский клуб выкупит контракт 26-летнего баскетболиста за 150 тысяч евро. В ЦСКА литовец будет зарабатывать свыше 1 миллиона евро в год.

В текущем сезоне Григонис набирает 13,9 очка в среднем за игру. В октябре защитник был признан самым ценным игроком месяца в Евролиге.