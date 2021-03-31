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Испания - Сегунда 2-й тайм, 85' Сабадель 2 Жирона 2 П1 8.80 Х 1.27 П2 6.50
Испания - Сегунда 2-й тайм, 86' Альбасете 0 Кастельон 1 П1 28.0 Х 6.40 П2 1.16
ЧМ-2022 - Европа не начался Англия 0 Польша 0 П1 1.36 Х 5.10 П2 10.5
ЧМ-2022 - Европа не начался Литва 0 Италия 0 П1 25.0 Х 9.00 П2 1.13
ЧМ-2022 - Европа не начался Австрия 0 Дания 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.55
ЧМ-2022 - Европа не начался Украина 0 Казахстан 0 П1 1.25 Х 6.10 П2 14.0
ЧМ-2022 - Европа не начался Андорра 0 Венгрия 0 П1 21.0 Х 6.40 П2 1.20
ЧМ-2022 - Европа не начался Лихтенштейн 0 Исландия 0 П1 22.0 Х 8.20 П2 1.15
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ЧМ-2022 - Европа не начался Греция 0 Грузия 0 П1 1.68 Х 3.50 П2 6.40
ЧМ-2022 - Европа не начался Северная Ирлан 0 Болгария 0 П1 1.80 Х 3.30 П2 5.60
ЧМ-2022 - Европа не начался Шотландия 0 Фарерские остр 0 П1 1.17 Х 7.50 П2 21.0
ЧМ-2022 - Европа не начался Босния и Герце 0 Франция 0 П1 8.80 Х 4.90 П2 1.39
ЧМ-2022 - Европа не начался Испания 0 Косово 0 П1 1.08 Х 12.5 П2 33.0
Товарищеские матчи (сборные) не начался Швейцария 0 Финляндия 0 П1 1.39 Х 4.50 П2 9.00
ЧМ-2022 - Европа не начался Сан-Марино 0 Албания 0 П1 33.0 Х 16.0 П2 1.04
31 марта 21:08
автор: Виктор Шарафудинов

УНИКС во второй раз победил дома «Локомотив-Кубань» и пробился в полуфинал Еврокубка

За выход в финал турнира казанский клуб поспорит с итальянским «Виртусом» из Болоньи.

В третьем решающем матче четвертьфинала Еврокубка казанский УНИКС на своей площадке одержал победу над краснодарским «Локомотив-Кубань» с результатом 82:78 (18:24, 23:13, 18:19, 23:22).

Счет в серии 2-1 в пользу УНИКСа, и казанский клуб вышел в полуфинал, где встретится с итальянским «Виртусом». Первый матч пройдет в Болонье 6 апреля, а вторая игра состоится в Казани 9 апреля. В случае необходимости соперники проведут еще одну встречу в Италии 14 апреля. Как и в четвертьфинале серия будет идти до двух побед.

Форвард гостей Кевин Херви набрал 22 очков и сделал пять подборов, а другой игрок «Локомотива-Кубань» Миндаугас Кузминскас сделал дабл-дабл (19 очков и 10 подборов).

В составе хозяев самым результативным игроком стал атакующий защитник Джамар Смит, набрав 19 очков при двух подборах и трех результативных передачах.

источник: «Советский спорт»
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Россия - Словения - 2:1. Анализ матча отборочного турнира ЧМ-2022. 27.03.2021.

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