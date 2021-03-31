УНИКС во второй раз победил дома «Локомотив-Кубань» и пробился в полуфинал Еврокубка

В третьем решающем матче четвертьфинала Еврокубка казанский УНИКС на своей площадке одержал победу над краснодарским «Локомотив-Кубань» с результатом 82:78 (18:24, 23:13, 18:19, 23:22).

Счет в серии 2-1 в пользу УНИКСа, и казанский клуб вышел в полуфинал, где встретится с итальянским «Виртусом». Первый матч пройдет в Болонье 6 апреля, а вторая игра состоится в Казани 9 апреля. В случае необходимости соперники проведут еще одну встречу в Италии 14 апреля. Как и в четвертьфинале серия будет идти до двух побед.

Форвард гостей Кевин Херви набрал 22 очков и сделал пять подборов, а другой игрок «Локомотива-Кубань» Миндаугас Кузминскас сделал дабл-дабл (19 очков и 10 подборов).

В составе хозяев самым результативным игроком стал атакующий защитник Джамар Смит, набрав 19 очков при двух подборах и трех результативных передачах.