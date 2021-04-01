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01 апреля 21:20
автор: Виктор Шарафудинов

Владимир Гомельский: В Европе всего два тренера, который, на мой взгляд, сильнее, чем Итудис

Известный комментатор и бывший баскетболист ЦСКА оценил перспективу смены наставника в московском клубе.

Владимир Гомельский прокомментировал возможность ухода Димитриса Итудиса с должности главного тренера ЦСКА после завершения нынешнего сезона.

«В Европе несколько тренеров, которые, как я думаю, не хуже Итудиса, – написал Гомельский в конференции на своем сайте. – Сферопулос один из них. В Европе всего два тренера, который, на мой взгляд, сильнее, чем Итудис. Но с ними необходимо вести сложные переговоры. А в США очень много тренеров университетских команд, занимающих в NCAA места с 33-го по 64-е, которые находятся в хорошем возрасте, имеют опыт работы в пределе от 10 до 15 лет. Да, они плохо себе представляют европейский баскетбол, но у них есть перспектива и прекрасный пример Куина Снайдера».

Итудис работает с ЦСКА с 2014 года. Под его руководством армейцы дважды выиграли Евролигу (в 2016-м и 2019-м).

Яннис Сферопулос работал в тренерском штабе московского клуба в сезоне-2011/12 в качестве помощника Йонаса Казлаускаса. В настоящий момент Сферопулос тренирует «Маккаби» из Тель-Авива.

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