Источник: Завтра Джеймс покинет Москву и отправится в США

Завтра 3 апреля игрок ЦСКА Майк Джеймс покинет Москву и отправится в США.

Об этом сообщил в твиттере, руководитель портала Sportando Эмилиано Каркиа, сославшись на свои источники.

Напомним, что 29 марта главный тренер армейцев Димитрис Итудилс официально отстранил Джеймса от матчей.

Еще в январе Майк был близок к расставанию с московским клубом из-за предыдущей ссоры с Итудисом и пропустил два матча ЦСКА в Евролиге против берлинской «Альбы» и мюнхенской «Баварии».

В субботу 27 марта американец отыграл лишь три минуты в домашней игре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа (102:86).