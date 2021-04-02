«Зенит» дома разгромил АСВЕЛ с разницей в 34 очка и поднялся в зону плей-офф Евролиги

В регулярном чемпионате Евролиги российский «Зенит» на своей площадке одержал победу над французским клубом АСВЕЛ со счетом 87:53 (20:15, 21:22, 25:6, 21:10).

По 15 очков в составе хозяев набрали американские защитники Билли Бэрон и Остин Холлинз. 13 очков добавил литовский форвард Артурас Гудайтис.

В составе АСВЕЛа самым результативным игроком с 12 очками стал американский атакующий защитник Дэвид Лайти.

«Зенит» поднялся на седьмое место. Петербургский клуб одержал 18 побед в 32 матчах и по дополнительным показателям опережает мадридский «Реал».

АСВЕЛ находится на 14-й строчке таблицы с 12 победами в 32 играх и уже не имеет шансов пробиться в плей-офф.