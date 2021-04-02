ЦСКА обыграл «Химки» в домашнем матче Евролиги с разницей в 25 очков

В регулярном чемпионате Евролиги в матче двух российских клубов ЦСКА в качестве хозяина площадки обыграл «Химки» с результатом 97:72 (21:17, 26:17, 29:13, 21:25).

В составе армейцев по 16 очков набрали датский атакующий защитник Габриэль Лундберг и немецкий центровой Йоханнес Фойгтманн.

В составе «Химок» 16 очками отметился американский форвард Джордан Микки.

ЦСКА занимает второе место, одержав 22 победы в 32 матчах. Лидер регулярного чемпионата «Барселона» выиграла 23 из 32 встреч.

«Химки» находятся на последней 18-й строчке таблицы, выиграв лишь четыре матча и потерпев 28 поражений.