Андрей Ватутин: Джеймс завтра улетает, нам не удалось решить конфликт

Президент ЦСКА Андрей Ватутин подтвердил информацию СМИ о том, что Майк Джеймс завтра 3 апреля покинет Россию и отправится в США.

«Майк действительно завтра улетает, так сложились обстоятельства, нам не удалось решить конфликт, – заявил Ватутин в эфире телеканала «Матч ТВ». – Только время покажет. Что я могу точно сказать нашим болельщикам, так это то, что клуб сделал все возможное, чтобы эта ситуация была урегулирована, но бывает в жизни так, что любящие друг друга супруги через какое-то количество времени расстаются. Так сложилось с Майком».

Ранее главный тренер армейцев Димитрис Итудис уже во второй раз за нынешний сезон отстранил Джеймса от тренировок и матчей.

Американец перешел в ЦСКА после расставания с «Миланом» летом 2019 года. Его контракт был рассчитан до завершения сезона-2022/23.

В нынешнем сезоне Майк провел 27 матчей в Евролиге, в среднем набирая по 19,3 очка, делая 3,1 подбора и 5,7 результативных передачи.