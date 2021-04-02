Хавьер Паскуаль: У нас все еще есть две игры дома, которые нужно выиграть

Главный тренер петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу в домашнем регулярного чемпионата Евролиги против АСВЕЛа.

«После перерыва мы контролировали ритм игры, делали меньше потерь, контролировали подборы в защите, – цитирует пресс-конференцию Паскуаля официальный сайт петербургского клуба. – Ребята сыграли сегодня великолепно в защите и превосходно в нападении. Мы были очень эффективны в начале третьей четверти. В предыдущих играх такого не было, из-за этого мы нервничали в некоторых ситуациях. Однако сегодня эти ребята заслужили победу, я очень рад за всех них. У нас все еще две игры дома, мы идем шаг за шагом. Скажем так, мы выиграли четвертьфинал сегодня. Нам необходимо выиграть полуфинал и финал, тогда и посмотрим, как будут обстоять дела».

Команда Паскуаля разгромила французский клуб со счетом 87:53 и поднялась на седьмое место в турнирной таблице. У «Зенита» 18 побед в 32 матча, и он по дополнительным показателям опережает мадридский «Реал».

Впереди у петербургской команды еще две игры в регулярном чемпионате Евролиги: против «Маккаби» из Тель-Авива (9 апреля) и против афинского «Панатинаикоса» (12 апреля).