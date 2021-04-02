Андрей Ватутин: У Джеймса есть шанс оказаться в одном из клубов НБА

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что Майк Джеймс после расставания с московским клубом может оказаться в одной из команд НБА.

«Мы продолжим искать решение, которое позволит защитить наши интересы, – цитирует Ватутина ТАСС. – Это длительный процесс, не готов сказать, когда он будет завершен.

У Джеймса есть шанс оказаться в одном из клубов НБА в нынешнем сезоне или, возможно, найти себе команду в ассоциации на следующий год. При таком варианте развития событий нам будет проще прийти к обоюдовыгодной договоренности».

Джеймс перешел в ЦСКА летом 2019 года после расставания с «Миланом». Всего он сыграл за армейцев 86 матчей, набирая в среднем 18,8 очка и делая по 2,9 подбора и 4,7 результативных передачи за игру.

30-летний разыгрывающий ранее выступал в НБА в сезоне-2017/18 за «Финикс» и «Нью-Орлеан».