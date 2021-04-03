Димитрис Итудис: Могу быть недоволен последней четвертью, в которой мы совершили девять потерь

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги против «Химок».

Армейцы обыграли подмосковную команду с результатом 97:72.

«Мы проделали сегодня хорошую работу, контролировали ход матча, – цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА. – На протяжении трех четвертей доминировали, были лучше на подборе, в реализации бросков, имели четкие идеи в защите и нападении. Понятно, что в предыдущем матче «Химки» играли овертайм, и «лишний» день на отдых сыграл в нашу пользу. Могу быть недоволен последней четвертью, в которой мы совершили девять потерь, – у нас нет права с неуважением относиться к игре. В то же время, ситуация могла бы быть лучше, ведь мы пару раз промазали из-под кольца и Ваня не попал штрафные. При этом у нас шесть игроков набрали больше 10 очков, и нам удалось распределить игровое время, что особенно важно в той последовательности матчей против сильных соперников, которую мы проходим».

ЦСКА занимает второе место в регулярном чемпионате, одержав 22 победы в 32 матчах. У лидера «Барселоны» 24 победы после 33 встреч.

Армейцев уже не сможет опередить «Фенербахче», находящийся на пятой строчке таблицы. У стамбульского клуба 20 побед в 33 матчах.