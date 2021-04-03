Тренер «Далласа», вакцинировавшийся от коронавируса, сдал положительный тест на COVID-19

Главный тренер «Даллас Маверикс» Рик Карлайл пропустил игру регулярного чемпионата НБА против «Нью-Йорк Никс» (99:86) после того, как получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает RT, ссылаясь на официальный сайт НБА.

На данный момент 61-летний специалист не испытывает никаких симптомов болезни. Карлайл заявил, что проходил вакцинацию, но это ему не помогло в защите от вируса.

Отметим, что тренер изолирован от команды и проведет некоторое время на карантине.