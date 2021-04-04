«Парма» одержала домашнюю победу над «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Дерек Кук, набравший 19 очков. В составе «Пармы» 16 очков в активе Бориса Савовича.
«Парма» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата, «Цмоки-Минск», потерпев 18-е поражение, занимает последнюю строчку.
В следующем матче пермская команда на своей площадке примет «Нижний Новгород», а «Цмоки-Минск» дома сыграет против «Локомотива-Кубани».
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«Парма» – «Цмоки-Минск» - 74:65 (18:18, 19:9, 23:20, 14:18)
«Парма»: Савович (16), Жукаукас (11), Уильямс (9), Шейко (9).
«Цмоки-Минск»: Кук (19), Клайберн (17), Пустогвар (8), Лейманис (8).