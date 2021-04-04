Владимир Гомельский: Сомневаюсь, что Джеймс может подписать долгосрочный контракт в НБА

Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский оценил перспективы Майка Джеймса подписать долгосрочный контракт с одной из команд НБА.

«Очень небольшая вероятность того, что Джеймсу и его агенту удастся найти клуб НБА, который предложит Джеймсу долгосрочный контракт», — написал специалист на своем сайте.

Добавим, что ранее главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис во второй раз за сезон отстранил Джеймса от тренировок и матчей. Президент армейского клуба Андрей Ватутин, что 30-летний баскетболист покинул Россию и отправился в США.

В сезоне 2017-2018 Джеймс выступал в НБА в составе «Финикс Санз».