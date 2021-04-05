ЦСКА впервые не смог выиграть регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ при нынешнем формате турнира

Петербургский «Зенит» досрочно стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ благодаря домашней победе над ЦСКА со счетом 81:77.

В 22 матчах нынешнего сезона команда Хавьера Паскуаля одержала 19 побед в 22 матчах. У ближайшего преследователя УНИКСа 15 побед после 20 встреч, и казанский клуб уже не сможет обойти команду из Санкт-Петербурга.

Ранее при нынешнем формате соревнований без деления на группы лишь московские армейцы неизменно становились лучшей командой регулярного чемпионата (начиная с сезона-2014/15).

В данный момент ЦСКА находится лишь на третьей строчке турнирной таблицы. У команды Димитриса Итудиса 15 побед и шесть поражений в 21 игре, и она лишь по дополнительным показателям опережает «Локомотив-Кубань».