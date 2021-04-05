Хавьер Паскуаль: Играли против великолепной команды и заслужили победу

Главный тренер «Зенита» оценил игру своей команды в победном матче против ЦСКА.

Петербуржцы дома выиграли у московских армейцев со счетом 81:77 и обеспечили себе первое место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Спасибо всем болельщикам за то, что были сегодня с нами, – цитирует Паскуаля пресс-служба «Зенита». – Мы рады этой победе. Это была хорошая домашняя игра. Мы чувствовали игру с самого начала матча, и это начало помогло нам лидировать на протяжении практически всей встречи. Мы играли против великолепной команды, в последней части игры они немного изменили ход матча, с одной стороны, потому что играли более агрессивно и хорошо в защите, с другой стороны, мы не смогли забросить несколько свободных бросков, которые могли бы решить исход матча раньше. В последней части игры мы вернулись и решили матч в свою пользу. Матч, в котором мы заслужили победу».

У «Зенита» в нынешнем сезоне 19 побед в 22 матчах. Занимающий вторую строчку УНИКС выиграл 15 встреч из 20.