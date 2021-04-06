Димитрис Итудис: Отставание в 18 очков сократили до одного, но этого оказалось недостаточно

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал неудачу своей команды в Санкт-Петербурге.

В выездной игре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московские армейцы уступили со счетом 77:81.

«Мои поздравления «Зениту», они начали матч очень решительно, с хорошим настроем, – цитирует пресс-конференцию Итудиса «РИА Новости». – Можно сказать, что они охотились за нами весь матч. У нас были и рывки, и провалы. Мы смогли сдерживать Кевина Пангоса 30 минут. «Зенит» очень агрессивно начал. Мне понравилось, что мы сражались и верили в то, что делали. Отставание в 18 очков сократили до одного, но этого оказалось недостаточно. Обеим командам сейчас тяжело с учетом Евролиги».

«Зенит» досрочно гарантировал себе первое место по итогам регулярного чемпионата, а ЦСКА занимает лишь третье место, одержав 15 побед и потерпев шесть поражений в 21 матче.

Армейцы впервые не смогли выиграть регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ при нынешнем формате проведения соревнований без деления на группы (начиная с сезона-2014/15).