Гомельский - о возможном новичке ЦСКА: Пьер будет полезен, с учетом подверженности Клайберна травмам

Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский оценил возможности игрока «Фенербахче» Дайшона Пьера, которое в ближайшее время может пополнить состав московского ЦСКА.

«Пьер отнюдь не слабый игрок. Ознакомьтесь с его статистикой. 9,4 очка за 23 минуты на паркете. Все проценты реализации достаточно высокие. В защите и на подборе весьма полезен. Может защищаться против атакующих защитников и легких форвардов. Кроме того его контракт не нужно выкупать, а стоимость самого игрока не очень высокая. Учитывая травмоопасность Клайберна – очень полезное приобретение, если состоится», – написал эксперт на своем сайте.

«Фенербахче» хочет сохранить 27-летнего канадца еще на сезон. ЦСКА готов предложить Пьеру более солидные условия контракта.