«Маккаби» обыграл «Химки» с разницей в 30 очков

Подмосковные «Химки» проиграли израильскому «Маккаби» в перенесенном матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги со счетом 92:62 (22:12, 31:13, 20:13, 19:24).
Самым результативным игроком матча стал форвард «Химок» Джордан Микки, набравший 21 очко. У победителей больше всех очков набрал центровой Анте Жижич (13 очков).
Оба клуба находятся вне зоны плей-офф Евролиги. «Маккаби» с 12 победами находится на 13 месте в таблице, «Химки» ее замыкают, выиграв три игры.
9 апреля состоятся матчи «Зенит» - «Маккаби» и «Олимпиакос» - «Химки».
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