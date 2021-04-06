Андрей Мальцев: В концовке матча с «Маккаби» немного пришли в себя, но было уже поздно

«Матч для нас получился тяжелым. Соперник был больше настроен, хотя мы готовились к этой игре, но наша ротация не позволила показать хороший баскетбол. И это при условии, что мы показали катастрофический процент трехочковых бросков, не позволивший нам втянуться в равную игру. В концовке мы немного пришли в себя, но было уже поздно», — приводит слова наставника пресс-служба подмосковного клуба.

«Химки» замыкают турнирную таблицу, выиграв лишь три матча.

9 апреля российский клуб сыграет в гостях с «Олимпиакосом».