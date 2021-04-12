Мозгов - о возобновлении выступлений: Принял решение помочь «Химкам»

Чемпион НБА Тимофей Мозгов рассказал о решение возобновить карьеру.

«В этом году было много сложностей, связанных со здоровьем и ковид-ограничениями, все наложилось друг на друга. Для себя принял решение, что хочу помочь команде, своим друзьям. Все бьются сейчас изо всех сил, ради чести клуба и преданности спорту, ради наших болельщиков. Это же моя родная команда, стоять в стороне в такие моменты я не могу и не хочу», - приводит слова баскетболиста «СЭ».

Мозгов готов принять участие уже в сегодняшнем матче с «Енисеем» в рамках Единой Лиги ВТБ, начало игры - в 20:00 по московскому времени.

Напомним, что центровой стал первым россиянином, завоевавшим чемпионский титул в НБА. Ему это удалось осуществить вместе с соотечественником Александром Кауном в составе «Кливленда» в сезоне 2015/16.

Также Мозгов вместе со сборной России становился обладателем бронзовых медалей чемпионата Европы 2011 года и Олимпийских игр 2012 года.