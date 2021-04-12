Стали известны все пары 1/4 финала Евролиги

Определились все пары первого раунда плей-офф Евролиги нынешнего сезона.
Отметим, что «Зенит» благодаря сегодняшней победе над «Панатинаикосом» (112:83) смог впервые в своей истории выйти в плей-офф данного турнира. Соперником петербургской команды станет «Барселона».
Другой представитель Единой лиги ВТБ, а именно ЦСКА, сыграет против «Фенербахче».
В двух других четвертьфиналах сформировались следующие пары: «Анадолу Эфес» (Турция) – «Реал» (Испания), «Олимпия Милан» (Италия) – «Бавария» (Германия).
Российские коллективы проведут свои первые матчи плей-офф 21 апреля – армейцы на своей площадке примут турецкий клуб, а «Зенит» отправится в гости к «сине-гранатовым».