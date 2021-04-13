Мозгов поделился впечатлениями от своей первой игры за «Химки» за последние три года

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов прокомментировал победу своей команды над «Енисеем» (89:83) в домашнем матче Единой лиги ВТБ.

Отметим, что 34-летний россиянин провел свою первую игру за подмосковный клуб с момент своего перехода в 2019 году. Все это время он восстанавливался от травмы. В сегодняшнем матче игрок набрал шесть очков и сделал шесть подборов.

– Мы попали в плей-офф, но надо работать дальше. Кроме усталости, никаких ощущений нет. Входить в игру было тяжело, и я уверен, что дальше будет еще тяжелее. К сожалению, я не провел с командой столько тренировок, сколько хотелось, – цитирует Мозгова клубная пресс-служба «Химок».

Подмосковный клуб занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе 11 побед и 9 поражений.