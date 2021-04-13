«Химки» утвердили Мальцева на должности главного тренера команды

Пресс-служба «Химок» сообщила о том, что Андрей Мальцев был утвержден на должности главного тренера команды.

Отметим, что с 15 января 55-летний специалист исполнял обязанности наставника подмосковного клуба после отставки Римаса Куртинайтиса.

– Благодарю руководство клуба за доверие и поддержку. Хочу сказать особое спасибо нашей команде: игрокам, тренерскому штабу, персоналу, которые в сложный момент поверили мне и усердно работали. Мы вышли в плей-офф Единой Лиги ВТБ, впереди у нас новые цели и задачи. Приложим все силы, чтобы оправдать доверие болельщиков и всех, кто поддерживает клуб, – сказал Мальцев.

Под руководством отечественного специалиста «Химки» приняли участие в 24 матчах, в которых одержали восемь побед и потерпел 16 поражений.

Благодаря вчерашней победе над «Енисеем» (89:83) подмосковная команда гарантировала себе выход в плей-офф Единой Лиги ВТБ. На данный момент клуб занимает седьмое место в турнирной таблице.