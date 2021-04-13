Нижний Новгород примет «Финал восьми» баскетбольной Лиги чемпионов

Нижний Новгород примет «Финал восьми» Лиги чемпионов по баскетболу. Об этом сообщает пресс-служба одноименного клуба.

«Нам особенно приятно, что столь масштабное событие пройдет в год 800-летия с основания Нижнего Новгорода. Лига Чемпионов преподнесла настоящий подарок нижегородцам и всем любителям баскетбола нашей страны. Без сомнения, «Финал Восьми» станет самым значимым международным спортивным событием в жизни города после проведенных в 2018 году матчей Чемпионата мира по футболу», - приводит слова генерального менеджера «Нижнего Новгорода» Сергея Панова пресс-служба клуба.

Матчи пройдут с 5 по 9 мая в Дворце Спорта «Нагорный», помимо «Нижнего Новгорода» за победу в турнире поборются «Сарагоса», «Сан-Пабло Бургос», «Тенерифе» ( все - Испания), «Нимбурк» (Чехия), «Хапоэль Холон» (Израиль, «Каршияка» (Турция), «Страсбур» (Франция).

Жеребьевка четвертьфинальных пар пройдет 16 апреля в 15:00 по московскому времени.