Тимофей Мозгов: Не удивлюсь, если Хряпа с Кириленко вернутся после моего примера

Российский баскетболист «Химок» Тимофей Мозгов поделился эмоциями после первой с 2018 года официальной игры против «Енисея» (89:83) в рамках Единой лиги ВТБ.

«Сейчас я не удивлюсь, если Хряпа с Кириленко вернутся после моего примера (смеется). Никто уже ничему не удивится. На самом деле у нас сейчас отличная команда. Мы испытываем тяжелые времена, но команда дружная и все выходят и отдаются на 100 процентов. Думаю, нам никого не надо», - приводит слова центрового «Чемпионат».

В матче с красноярским клубом Мозгов провел на паркете 15 минут, набрав шесть очков и шесть подборов.

Напомним, что баскетболист стал первым россиянином, завоевавшим чемпионский титул в НБА. Ему это удалось осуществить вместе с соотечественником Александром Кауном в составе «Кливленда» в сезоне 2015/16.

Также Мозгов вместе со сборной России становился обладателем бронзовых медалей чемпионата Европы 2011 года и Олимпийских игр 2012 года.