Паскуаль не будет руководить «Зенитом» в матче против «Пармы» из-за проблем со спиной

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль пропустит сегодняшний матч против «Пармы».

Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, 12 апреля испанец испытывал острые боли во время домашней игры Евролиги против «Панатинаикоса», в которой «Зенит» одержал победу со счетом 112:83.

Медицинским штабом и руководством клуба принято решение о необходимости тренеру воздержаться от нагрузок, в том числе связанных с перелетом, и остаться в Санкт-Петербурге для дополнительного обследования и прохождения курса лечения.

Во время матча «Парма» – «Зенит» исполнять обязанности главного тренера петербургской команды будет Инъиго Зорсано.

Напомним, что команда Паскуаля уже обеспечила себе победу в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, одержав 19 побед в 22 матчах.