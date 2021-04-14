Шенгелия сыграет в матче Евролиги против «Панатинаикоса»

Форвард ЦСКА Торнике Шенгелия вернулся в состав команды и готов принять участие в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом».

По информации РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армейцев, 29-летний грузин восстановился от повреждения глаза, полученного 7 апреля. Шенгелия пропустил два матча Единой лиги ВТБ с АСВЕЛ и «Астаной».

В текущем розыгрыше Евролиги форвард в среднем за матч набирает по 11,4 очка и делает по 4,8 подбора.

Перенесенный матч 25-го тура ЦСКА - «Панатинаикос» состоится 14 апреля.