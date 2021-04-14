«Парма» обыграла «Зенит» в Единой лиге ВТБ

Пермская «Парма» обыграла санкт-петербургский «Зенит» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 78:76.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник сине-бело-голубых Билли Бэрон, набравший 17 очков. У победителя лучшим по статистике стал сербский форвард Борис Савович, заработавший 11 очков и сделавший четыре подбора.

После матча «Парма» с десятью победами после 22 игр закрепилась на восьмом месте регулярного чемпионата, дающем путевку в плей-офф. У девятой команды «Автодор Саратова» восемь побед при аналогичном количестве сыгранных матчей.

«Зенит» уже выиграл регулярный чемпионат, одержав 19 побед в 23 играх регулярного сезона Единой лиги ВТБ.

17 апреля состоятся матчи «Парма» - «Автодор» и «Нижний Новгород» - «Зенит».