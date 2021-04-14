Гендиректор Лиги Чемпионов поблагодарил власти России за помощь в организации «Финала восьми»

Генеральный директор Лиги чемпионов Патрик Комнинос поблагодарил нашу страну, Российскую баскетбольную федерацию и клуб «Нижний Новгород» за возможность организовать «Финал восьми» турнира.

«Мы очень рады, что Нижний Новгород примет «Финал восьми» Лиги чемпионов по баскетболу. Несмотря на сложную ситуацию, созданную пандемией COVID-19, мы благодарны властям России, Российской баскетбольной федерации, Единой лиге ВТБ и нижегородскому клубу за их стремление помочь нам организовать это мероприятие наилучшим и безопасным способом», - приводит слова Комниноса ТАСС.

Напомним, что помимо «Нижнего Новгорода» за победу в турнире поборются «Сарагоса», «Сан-Пабло Бургос», «Тенерифе» ( все - Испания), «Нимбурк» (Чехия), «Хапоэль Холон» (Израиль, «Каршияка» (Турция), «Страсбур» (Франция).

Жеребьевка четвертьфинальных пар пройдет 16 апреля в 15:00 по московскому времени.