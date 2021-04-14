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14 апреля 21:37
автор: Максим Скороходов

Испанский журналист: Майк Джеймс может сыграть за ЦСКА в плей-офф Евролиги

Разрыва контракта не выгоден московскому клубу.

Испанский журналист Жерар Соле у себя в твиттере предположил, что баскетболист ЦСКА Майк Джеймс, не смотря на отстранение, может продолжить карьеру в клубе и даже сыграть в плей-офф Евролиги.

По мнению источника разрыв контракта будет стоит ЦСКА более 4 млн евро и с учетом того, что тренеру армейцев Димитрису Итудису остался год работы в клубе, руководство ЦСКА может сделать выбор в пользу спортсмена, который должен отыграть в составе армейцев еще два года и не получил предложений от команд НБА.

Напомним, что о повторном отстранении Джеймса было объявлено 29 марта. Прошлое отстранение в январе этого года продлилось всего несколько дней.

источник: Twitter.com
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