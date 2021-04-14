ЦСКА закончил регулярный чемпионат Евролиги победой над «Панатинаикосом»

Московский ЦСКА в перенесенном домашнем матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги победил греческий «Панатинаикос» с счетом 93:86.

Самым результативным игроком встречи стал датский защитник ЦСКА Габриэль Лундберг, набравший 19 очков.

У «Панатинаикоса» самым результативным стал форвард Яннис Папапетру (15).

Армейский клуб закончил регулярный чемпионат Евролиги с 24 победами на втором месте. 20 апреля в Москве начнется серия плей-офф до двух побед между ЦСКА и турецким «Фенербахче».

«Панатинаикос» не попал в плей-офф, одержав 11 побед и заняв 16 место в регулярном чемпионате.