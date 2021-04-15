Воронцевич – об адаптации в «Нижнем Новгороде»: Со многими ребятами играл в сборной

Баскетболист «Нижнего Новгорода» Александр Воронцевич поделился впечатлениями от своего перехода в команду.

— Все отлично. Я адаптировался сразу. Естественно, поначалу были новые комбинации, новые взаимодействия, тем не менее со многими из ребят я уже давно знаком, многие вместе со мной поиграли за сборную. Поэтому плавно влиться в коллектив не составило труда, — приводит слова Александра «Матч ТВ».

Напомним, что в составе московских армейцев Воронцевич стал 13-кратным чемпионом России по баскетболу и трехкратным победителем Евролиги.