Представлен новый формат Еврокубка

Пресс-служба Евролиги опубликовала новый формат Еврокубка, который будет применяться с сезона-2021/22.

Теперь в турнире будет участвовать не 24, а 20 команд, из которых 16 получат гарантированное участие в турнире на три года.

Групповой этап Еврокубка будет состоять из двух групп по 10 команд. Из этих групп в плей-офф турнира выйдет по восемь коллективов, все раунды которого будут проходить в формате одного матча.

Финалисты Еврокубка получат место в Евролигу на следующий сезон.

Добавим, что в текущем сезоне в финал Еврокубка вышел казанский УНИКС, который разыграет трофей в серии до двух побед с «Монако», первая встреча пройдет 27 апреля в Казани.