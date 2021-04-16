«Енисей» в гостях обыграл «Цмоки-Минск»

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ красноярский «Енисей» одержал выездную победу над «Цмоки-Минском» со счетом 81:74 (29:8, 19:19, 20:27, 13:20).
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Крис Клайберн, набрав 26 очков. В составе команды из Красноярска 15 очко в активе Тайус Бэттл.
«Цмоки-Минск» занимает последнее место, одержав 2 победы в 20 встречах.
«Енисей» находится на 11-й строчке таблицы, выиграв шесть матчей из 22.
22 марта красноярская команда сыграет дома с «УНИКСом». Днем ранее «Цмоки-Минск» примет «Химки».