СМИ: Клуб НБА готов подписать соглашение с Майком Джеймсом

Защитник ЦСКА Майк Джеймс в ближайшее время может стать игроком «Нью-Йорк Никс».

Как сообщает New York Post, решающим фактором станет то, что в клубе НБА работает европейский скаут Кевин Уилсон, который лично знаком с потенциалом 30-летнего американца. Джеймс может подписать долгосрочный контракт с «Никс».

В текущем сезоне Майк принял участие в 27 матчах Евролиги, в которых набирал в среднем 19,3 очка и 4,7 передачи. В конце марта армейский клуб отстранил его после конфликта с наставником ЦСКА Димитрисом Итудисом.