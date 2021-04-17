«Нью-Йорк Никс» рассматривают возможность заключения контракта с Майком Джеймсом

New York Post сообщает, что Майк Джеймс может продолжить карьеру в клубе НБА «Нью-Йорк Никс».

По сведениям источника, в данный момент руководство клуба из Нью-Йорка рассматривает возможность усиления состава с помощью бывшего игрока московского ЦСКА.

Напомним, что в начале нынешнего месяца Джеймс улетел в США после того, как главный тренер армейцев Димитрис Итудис во второй раз за сезон отстранил его от тренировок и матчей.

Майк перешел в ЦСКА летом 2019 года после расставания с «Миланом». Всего американец сыграл за армейцев 86 матчей, набирая в среднем 18,8 очка и делая по 2,9 подбора и 4,7 результативных передачи за игру.

30-летний разыгрывающий ранее выступал в НБА в сезоне-2017/18 за «Финикс» и «Нью-Орлеан», в сумме сыграв 36 матчей.