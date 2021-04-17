«Нью-Йорк Никс» в гостях одолели «Даллас», одержав пятую победу подряд

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Сегунда 13:00 Фейренсе 0 Варзим 0 П1 1.80 Х 3.30 П2 4.60
Франция - Лига 1 13:45 Анже 0 Ренн 0 П1 4.00 Х 3.50 П2 2.00
Россия - Премьер-Лига 14:00 Ахмат 0 Химки 0 П1 2.00 Х 3.50 П2 4.00
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Санкт-Паули 0 Вюрцбургер Кик 0 П1 1.60 Х 4.10 П2 5.60
Англия - Первая лига 14:30 Халл Сити 0 Флитвуд Таун 0 П1 1.60 Х 4.00 П2 5.60
Англия - Первая лига 14:30 Бёртон Альбион 0 Плимут Аргайл 0 П1 2.02 Х 3.60 П2 3.60
Англия - Первая лига 14:30 Чарльтон Атлет 0 Ипсвич Таун 0 П1 1.93 Х 3.40 П2 4.20
Англия - Чемпионшип 14:30 Лутон Таун 0 Уотфорд 0 П1 4.70 Х 3.70 П2 1.80
Англия - Первая лига 14:30 Шрусбери Таун 0 Донкастер Рове 0 П1 2.28 Х 3.20 П2 3.30
Англия - Первая лига 14:30 Уиган Атлетик 0 Кру Александра 0 П1 2.50 Х 3.50 П2 2.75
Англия - Первая лига 14:30 Бристоль Ровер 0 Линкольн Сити 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.30
Англия - Первая лига 14:30 Рочдейл 0 Аккрингтон Стэ 0 П1 2.60 Х 3.40 П2 2.65
Англия - Первая лига 14:30 Блэкпул 0 Сандерленд 0 П1 2.65 Х 3.20 П2 2.75
Англия - Первая лига 14:30 Милтон-Кинс До 0 Портсмут 0 П1 3.30 Х 3.30 П2 2.24
Англия - Чемпионшип 14:30 Шеффилд Уэнсде 0 Бристоль Сити 0 П1 2.05 Х 3.40 П2 3.90
Англия - Чемпионшип 14:30 Ноттингем Форе 0 Хаддерсфилд Та 0 П1 2.08 Х 3.30 П2 4.00
Англия - Премьер-лига 14:30 Ньюкасл Юнайте 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 3.60 Х 3.40 П2 2.15
Англия - Чемпионшип 14:30 Сток Сити 0 Престон Норт Э 0 П1 2.15 Х 3.20 П2 3.90
Англия - Чемпионшип 14:30 Мидлсбро 0 Куинз Парк Рей 0
Англия - Чемпионшип 14:30 Брентфорд 0 Миллуолл 0 П1 1.63 Х 3.80 П2 6.30
Англия - Чемпионшип 14:30 Суонси Сити 0 Уиком Уондерер 0 П1 1.54 Х 4.10 П2 7.00
Италия - Серия B 15:00 Салернитана 0 Венеция 0 П1 3.40 Х 3.00 П2 2.38
Италия - Серия B 15:00 Пескара 0 Виртус Энтелла 0
Италия - Серия B 15:00 Реджина 0 Реджана 0 П1 1.83 Х 3.30 П2 5.10
Италия - Серия B 15:00 Пиза 0 Козенца 0 П1 2.05 Х 3.20 П2 4.00
Италия - Серия B 15:00 Монца 0 Кремонезе 0 П1 2.32 Х 2.90 П2 3.70
Италия - Серия B 15:00 Виченца 0 Лечче 0 П1 3.90 Х 3.00 П2 2.20
Италия - Серия B 15:00 Эмполи 0 Брешия 0 П1 1.68 Х 3.50 П2 6.00
Испания - Сегунда 15:00 Луго 0 Алькоркон 0 П1 3.00 Х 2.70 П2 2.90
Италия - Серия А 16:00 Сампдория 0 Верона 0 П1 2.70 Х 3.30 П2 2.75
17 апреля 08:39
автор: Виктор Шарафудинов

«Нью-Йорк Никс» в гостях одолели «Даллас», одержав пятую победу подряд

Ранее СМИ сообщали, что в команде из американского мегаполиса может продолжит карьеру Майк Джеймс, расставшийся с ЦСКА.

В регулярном чемпионате НБА «Даллас Маверикс» на своей площадке уступили «Нью-Йорк Никс» со счетом 109:117 (25:34, 27:22, 27:27, 30:34).

Самым результативным игроком встречи стал форвард Джулиус Рэндл, набравший 44 очка и добавивший к ним десять подборов и семь результативных передач.

В составе хозяев дабл-даблы оформили словенский разыгрывающий Лука Дончич (22 очка и 19 ассистов) и латвийский форвард Кристапс Порзингис (23 очка и 12 подборов).

«Никс» занимают шестое место в Восточной конференции, одержав 30 побед в 57 встречах.

«Даллас» идет седьмым на Западе, выиграв 30 матчей из 55.

18 апреля состоятся матчи «Нью-Йорк» – «Нью-Орлеан» и «Даллас» – «Сакременто».

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что в составе клуба из Нью-Йорка может продолжит карьеру разыгрывающий Майк Джеймс, в начале нынешнего месяца покинувший ЦСКА после ссоры с главным тренером армейцев Димитрисом Итудисом.

источник: «Советский спорт»
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