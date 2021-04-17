«Нью-Йорк Никс» в гостях одолели «Даллас», одержав пятую победу подряд

В регулярном чемпионате НБА «Даллас Маверикс» на своей площадке уступили «Нью-Йорк Никс» со счетом 109:117 (25:34, 27:22, 27:27, 30:34).

Самым результативным игроком встречи стал форвард Джулиус Рэндл, набравший 44 очка и добавивший к ним десять подборов и семь результативных передач.

В составе хозяев дабл-даблы оформили словенский разыгрывающий Лука Дончич (22 очка и 19 ассистов) и латвийский форвард Кристапс Порзингис (23 очка и 12 подборов).

«Никс» занимают шестое место в Восточной конференции, одержав 30 побед в 57 встречах.

«Даллас» идет седьмым на Западе, выиграв 30 матчей из 55.