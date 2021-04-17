УНИКС в гостях переиграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

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Португалия - Примейра 2-й тайм, 86' Морейренсе 2 Тондела 3 П1 27.0 Х 6.50 П2 1.16
Португалия - Примейра 2-й тайм, 82' Витория Гимара 1 Санта-Клара 0
Франция - Лига 1 2-й тайм, 58' Марсель 2 Лорьян 1 П1 1.19 Х 6.50 П2 17.0
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 15' Краснодар 1 Зенит 0 П1 2.33 Х 4.10 П2 2.75
Италия - Серия B 1-й тайм, 14' Порденоне 0 Фрозиноне 0 П1 2.75 Х 2.75 П2 2.95
Италия - Серия А 1-й тайм, 11' Сассуоло 0 Фиорентина 0 П1 2.75 Х 3.20 П2 2.60
Испания - Сегунда не начался Спортинг Хихон 0 Овьедо 0 П1 2.65 Х 2.65 П2 3.40
Испания - Сегунда не начался Лас-Пальмас 0 Малага 0 П1 2.07 Х 3.00 П2 4.30
Германия - Бундеслига 19:30 Байер 0 Кёльн 0 П1 1.63 Х 4.00 П2 5.80
Кубок Англии 19:30 Челси 0 Манчестер Сити 0 П1 4.40 Х 3.50 П2 1.95
НХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Нью-Йорк Рейнд 0 Нью-Джерси Дэв 0 П1 1.69 Х 4.50 П2 4.20
Англия - Первая лига 19:30 Оксфорд Юнайте 0 Гиллингем 0
Англия - Первая лига 19:30 Уимблдон 0 Суиндон Таун 0 П1 1.98 Х 3.50 П2 3.80
НХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Филадельфия Фл 0 Вашингтон Кэпи 0 П1 2.85 Х 4.40 П2 2.10
Аргентина - Примера 20:00 Ньюэллс Олд Бо 0 Патронато 0 П1 1.80 Х 3.30 П2 4.60
Португалия - Примейра 20:00 Белененсеш 0 Маритиму 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.70
Португалия - Примейра 20:00 Бенфика 0 Жил Висенте 0 П1 1.21 Х 6.70 П2 16.5
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Гоу Эхед Иглс 0 Алмере Сити 0 П1 2.65 Х 3.10 П2 2.65
Италия - Серия А 21:15 Олимпия Милан 0 Виртус Болонья 0
Италия - Серия А 21:45 Кальяри 0 Парма 0 П1 2.26 Х 3.60 П2 3.20
Англия - Чемпионшип 22:00 Норвич Сити 0 Борнмут 0 П1 2.10 Х 3.50 П2 3.60
НХЛ - регулярный чемпионат 22:00 Баффало Сэйбрз 0 Питтсбург Пинг 0 П1 4.30 Х 4.60 П2 1.66
Англия - Премьер-лига 22:15 Вулверхэмптон 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.79 Х 3.40 П2 5.50
Аргентина - Примера 22:15 Атлетико Сармь 0 Ланус 0
Кубок Испании 22:30 Атлетик Б 0 Барселона 0 П1 5.50 Х 4.50 П2 1.61
Португалия - Примейра 22:30 Риу Аве 0 Брага 0 П1 4.50 Х 3.80 П2 1.82
НБА - регулярный чемпионат 23:30 Лос-Анджелес Л 0 Юта Джаз 0 П1 1.98 П2 1.83
17 апреля 17:49
автор: Александр Поволоцкий

УНИКС в гостях переиграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

Казанская команда не позволила «Локомотиву-Кубани», обойти себя в таблице.

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ казанский УНИКС в гостях обыграл «Астану» со счетом 87:74 (15:19, 28:17, 20:19, 24:19).

Самым результативным игроком матча стал защитник клуба из столицы Казахстана Джеремайя Хилл, набрав 21 очко.

В составе казанской команды защитник Павел Сергеев отметился 14 результативными баллами.

УНИКС занимает второе место в таблице, одержав 16 побед в 21 встрече. «Астана» располагается на 12-й строчке, имея в активе всего лишь пять побед в 22 играх.

20 апреля УНИКС сыграет на дома с «Пармой». 22-го числа состоится матч «Астана» – «Зелена Гура».

источник: «Советский спорт»
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