УНИКС в гостях переиграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ казанский УНИКС в гостях обыграл «Астану» со счетом 87:74 (15:19, 28:17, 20:19, 24:19).
Самым результативным игроком матча стал защитник клуба из столицы Казахстана Джеремайя Хилл, набрав 21 очко.
В составе казанской команды защитник Павел Сергеев отметился 14 результативными баллами.
УНИКС занимает второе место в таблице, одержав 16 побед в 21 встрече. «Астана» располагается на 12-й строчке, имея в активе всего лишь пять побед в 22 играх.
20 апреля УНИКС сыграет на дома с «Пармой». 22-го числа состоится матч «Астана» – «Зелена Гура».