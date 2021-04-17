Илона Корстин: Нас ждет очень интересная развязка регулярного сезона и бескомпромиссный плей-офф

«Сегодня отлично проявили себя лидеры «Локо», Гордон, Кузминскас, Калниетис, Уильямс-Госс показали эффективный баскетбол, который позволил краснодарцам диктовать свой ритм. Также команда Евгения Пашутина превзошла ЦСКА на подборе и атаковала с более высоким процентом. Нас ждет очень интересная развязка регулярного сезона, а затем бескомпромиссный плей-офф», — приводит ТАСС слова Корстин.

На данный момент «Локомотив-Кубань» вышел на третье место в таблице Единой лиги ВТБ. ЦСКА располагается на 4-й строчке и уступает краснодарцам одну победу.