УГМК стал шестикратным победителем женской Евролиги

Екатеринбургский УГМК выиграл Женскую Евролигу сезона-2020/21, победив испанский клуб «Первумериас Авенида» со счетом 78:68.
Самыми результативными игроками «УГМК» в финале стали бельгийка Эмма Меессеман (19 очков) и американка Бриттани Грайнер (14).
Уральский клуб выигрывает турнир третий раз подряд, и шестой - в сумме всех выступлений команды в Женской Евролиге.
Финал четырех турнира проходил в турецком Стамбуле, ранее местный «Фенербахче» победил в матче за третье место «Шопрон» со счетом 64:58.
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