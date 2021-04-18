УГМК стал шестикратным победителем женской Евролиги

Екатеринбургский УГМК выиграл Женскую Евролигу сезона-2020/21, победив испанский клуб «Первумериас Авенида» со счетом 78:68.

Самыми результативными игроками «УГМК» в финале стали бельгийка Эмма Меессеман (19 очков) и американка Бриттани Грайнер (14).

Уральский клуб выигрывает турнир третий раз подряд, и шестой - в сумме всех выступлений команды в Женской Евролиге.

Финал четырех турнира проходил в турецком Стамбуле, ранее местный «Фенербахче» победил в матче за третье место «Шопрон» со счетом 64:58.

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