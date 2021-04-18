Кириленко поздравил УГМК с победой в женской Евролиге

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поздравил УГМК с завоеванием шестого титула чемпиона женской Евролиги.

«Поздравления УГМК. В очередной раз доказательство того, что это лучший клуб в Европе. И, наверное, в мире. Как минимум один из лучших в мире. Я бы хотел увидеть спарринг УГМК с чемпионом WNBA», - приводит слова Кириленко ТАСС.

Напомним, что «Финал четырех» проходил в турецком Стамбуле, в финальном матче УГМК победил испанский клуб «Перфумериас Авенида» со счетом 78:68.