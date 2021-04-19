Источник: «Зенит» договорился о продлении контракта с Паскуалем

«Зенит» из Санкт-Петербурга и главный тренер баскетбольного клуба Хавьер Паскуаль договорились о продлении контракта.

По информации журналиста Донатаса Урбонаса, о продлении соглашения с 48-летним испанским специалистом будет объявлено в ближайшее время. Ранее в СМИ сообщалось, что Паскуалем интересовалась «Валенсия».

«Зенит» впервые в своей истории вышел в плей-офф Евролиги, заняв 8-е место по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде клуб из Санкт-Петербурга сыграет против испанской «Барселоны».

Также команда лидирует в таблице Единой лиги ВТБ.

сыграют против испанской «Барселоны»,Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/basketball/news-4326433-zenit-dogovorilsya-o-prodlenii-kontrakta-s-glavnym-trenerom.html?utm_source=copypaste