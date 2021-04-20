УНИКС победил «Парму» в Единой лиге ВТБ

Казанский УНИКС в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ победил пермскую «Парму» со счетом 69:51.
Самым результативным игроком встречи стаа американский защитник казанского клуба Джамар Смит, набравший 17 очков. У «Пармы» следует выделить литовского форварада Эйгирдаса Жукаускаса, в активе которого 9 очков.
УНИКС с показателями 17 побед после 22 игр вышел на второе место регулярного чемпионата. «Парма» с десятью победами в 24 матчах - восьмая.
22 апреля пройдет матч «Енисей» - УНИКС. «Парма» завершила выступления в регулярном чемпионате, и ждет результата матча «Химки» - «Автодор», который состоится 25 апреля. У саратовского клуба на победу меньше.
источник: «Советский спорт»