ЦСКА сообщил, что Джеймс продолжит выступления в НБА

БК ЦСКА на своем официальном сайте сообщил, что разыгрывающий Майк Джеймс продолжит карьеру в одном из клубов Национальной баскетбольной ассоциации.

«Наш клуб и защитник Майк Джеймс пришли к соглашению, которое позволит игроку получить статус свободного агента до конца сезона-2020/21. В ближайшие дни Джеймс подпишет контракт с одним из клубов НБА», – сказано в заявлении пресс-службы московского клуба.

Напомним, что ранее издание The New York Post сообщало, что к 30-летнему разыгрывающему проявляют интерес «Нью-Йорк Никс».

В начале нынешнего месяца Джеймс улетел в США после того, как главный тренер армейцев Димитрис Итудис во второй раз за сезон отстранил его от тренировок и матчей.

Майк перешел в ЦСКА летом 2019 года после расставания с итальянским «Миланом». Всего американец сыграл за армейцев 86 матчей, набирая в среднем 18,8 очка и делая по 2,9 подбора и 4,7 результативных передачи за игру.